Великобритания предварительно согласилась увеличить до 100 тысяч в год число молодых граждан ЕС, которые смогут приезжать в страну по программе молодежной мобильности. Как сообщает The Independent, этот пункт обсуждается в рамках нового пакета договоренностей между Лондоном и Брюсселем.

Новые параметры программы

По данным издания, которое ссылается на The Guardian, лимит участников программы может вырасти с нынешних 50–80 тысяч до 100 тысяч человек. Стороны также предварительно договорились повысить предельный возраст участников с 30 до 31 года.

Число молодых британцев, которые смогут воспользоваться аналогичными возможностями в странах ЕС, должно быть как минимум таким же. В то же время некоторые государства, в частности Германия, могут ежегодно принимать неограниченное количество британских участников.

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Переговоры перед саммитом

В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что переговоры с ЕС продолжаются до последнего момента. В случае заключения соглашения правительство планирует внести соответствующее законодательство в парламент на следующей неделе.

Стороны также согласовывают детали роли Великобритании в формировании будущих европейских правил в отношении продовольствия и сельского хозяйства. Источники сообщили, что Лондон пока сопротивляется давлению ЕС относительно платы за обучение для европейских студентов, которые будут приезжать в страну по программе мобильности.

Ожидается, что вместе с договоренностью о молодежной мобильности могут быть подписаны соглашения по продовольствию и энергетике. В то же время защитники животных опасаются, что продовольственное соглашение может помешать Великобритании ввести запрет на импорт фуа-гра.

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