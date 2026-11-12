Правительство Великобритании на саммите Великобритания—ЕС на следующей неделе будет добиваться более тесного сотрудничества в сферах, где выгоды для бизнеса и потребителей будут перевешивать расходы. Об этом заявил британский министр финансов Джон Хили, сообщает Asharq Al-Awsat.

Соглашения после Brexit

По словам Хили, правительство будет искать соглашения в областях, где сотрудничество с Европейским Союзом может быть выгодным для компаний и потребителей. Министр отметил, что во время переговоров британские власти будут оценивать соотношение потенциальных выгод и расходов от таких договоренностей.

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Продовольствие и сельское хозяйство

Среди направлений, по которым Великобритания стремится достичь договоренностей, Хили назвал продовольствие и сельское хозяйство. Он сказал, что соглашения в этих сферах могли бы сократить бюрократические процедуры, снизить расходы бизнеса и способствовать уменьшению цен для потребителей.

BBC спросила министра, не создадут ли попытки улучшить отношения с ЕС после Brexit новой неопределенности. В ответ Хили подчеркнул, что британское правительство стремится к договоренностям именно в тех сферах, где их преимущества будут перевешивать связанные с ними расходы.

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