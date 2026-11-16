Правительство Великобритании подтвердило, что действующий контракт компании Palantir на предоставление платформы данных для Национальной службы здравоохранения (NHS) будет действовать до 2029 года. После этого власти планируют завершить нынешнее соглашение и заключить новый контракт по итогам процедуры закупки.

Об этом Politico сообщает со ссылкой на министра здравоохранения Джеймса Фрита. По его словам, формальную процедуру закупки для нового контракта планируют начать во второй половине 2027 года. Ожидается, что она продлится 18 месяцев.

Закупка нового контракта

Фрит назвал продление соглашения с Palantir до 2029 года «мостом, а не конечной целью». Он заявил, что новая процедура должна включать требования к совместимости систем, устойчивости и надежным общим стандартам.

Правительство стремится восстановить общественное доверие и расширить возможности для британских суверенных технологических компетенций. В то же время к участию в тендере будут поощрять и компании из других стран. Министр не уточнил, сможет ли Palantir претендовать на новый контракт.

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Снижение зависимости от одного поставщика

По словам Фрита, новый подход должен предоставить системе здравоохранения больше выбора и устойчивости, уменьшить зависимость от одного поставщика и позволить адаптироваться к появлению новых технологий. Он также упомянул инвестиции в стратегические технологии, изменение подхода к закупке новейших решений, развитие открытых стандартов и более широкое использование суверенного искусственного интеллекта наряду с международными разработками.

Контракт Palantir с NHS привлекал внимание активистов, медицинских работников и депутатов из-за противоречивых взглядов, которые высказывали основатели компании, а также опасений относительно зависимости от одного поставщика. В течение последнего года два парламентских комитета призвали прекратить это соглашение.

Представитель Palantir назвал решение положительным для пациентов и NHS. Он заявил, что в течение следующих двух лет компания усилит поддержку службы и расширит инвестиции в Великобритании.

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