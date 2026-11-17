Великобритания на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, продвигает идею небольших глобальных сборов с отраслей, загрязняющих окружающую среду. Средства предлагается направлять на климатические инициативы в развивающихся странах, которые больше всего страдают от последствий изменения климата, сообщает OilPrice.

Идея для климатического финансирования

Как пишет издание, в проекте декларации саммита, с которым ознакомился Bloomberg, может быть упомянута возможность применения «небольших сборов» для привлечения климатического финансирования. В тексте документа говорится о потенциале инновационных подходов, которые дополняли бы существующие источники государственного и частного финансирования.

Проект декларации также призывает перейти от неоднократного и постепенного реагирования на кризисы к долгосрочному укреплению устойчивости и проактивному финансированию, соответствующему масштабу вызова.

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Позиция Британии и ООН

Великобритания намерена продолжать продвигать дискуссию о сборах с загрязняющих отраслей до 2027 года, когда будет председательствовать в Группе двадцати. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в начале COP31 заявил, что налог на сверхприбыли от ископаемого топлива может помочь оплатить энергетический переход и защитить семьи от следующего ценового шока.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил на саммите, что страна стремится демонстрировать лидерство в глобальных вопросах климата, сохраняет обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году и работать с партнерами над их климатическими целями.

Переговоры в Анталье

Переговоры на саммите, который должен завершиться в пятницу, остаются сложными. По данным Bloomberg, обязательство по более активной электрификации, являющееся приоритетом Турции как принимающей страны, может не быть принято из-за нежелания крупных развивающихся стран поддержать жесткую формулировку.

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