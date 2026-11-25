В Великобритании продвигают план расширения стриминговой платформы BBC iPlayer, который может открыть ее для рекламы и программ других британских вещателей. Об этом со ссылкой на двух осведомленных собеседников сообщает Channel NewsAsia.

По словам источников, для этого потребуется технологическое обновление iPlayer стоимостью десятки миллионов фунтов стерлингов. Оно могло бы позволить сервису показывать рекламу рядом с контентом других вещателей, в частности Channel 4. Действующая хартия BBC запрещает корпорации размещать рекламу вокруг собственного контента.

Белая книга о хартии BBC

Ожидается, что предложение включат в Белую книгу о продлении хартии BBC, которую правительство должно представить до конца года. Документ должен определить позицию правительства относительно финансирования, управления и полномочий общественного вещателя с 2028 года.

Нынешняя модель финансирования BBC основана на лицензионном сборе, который платят домохозяйства, смотрящие телевидение. В прошлом году правительство Британии рассматривало возможность разрешить рекламу вокруг более старого контента BBC iPlayer. По словам одного из собеседников, инвестиции в обновление может обеспечить коммерческое подразделение BBC, а расходы впоследствии будут компенсированы платежами сторонних поставщиков контента.

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Возможная совместная платформа вещателей

Обновленный iPlayer также мог бы интегрировать контент UKTV — коммерческого вещателя, принадлежащего BBC и управляющего рекламными каналами U&Drama и U&Dave. В перспективе к платформе потенциально могли бы присоединиться и другие вещатели, в частности ITV.

Представитель британского Министерства культуры, медиа и спорта заявил, что правительство поощряет общественных вещателей к стратегическому партнерству, если оно полезно для аудитории и устойчивости медиасистемы. В то же время окончательные решения относительно реформы лицензионного сбора еще не приняты.

BBC и Channel 4 уже обсуждали возможность размещения контента Channel 4 на iPlayer. Генеральный директор Channel 4 Прия Догра назвала эту идею достойной изучения, но подчеркнула необходимость согласовать детали, в частности механизм работы рекламы. По данным британского регулятора Ofcom, в июле 26% зрителей в Великобритании прежде всего выбирали Netflix, тогда как BBC — 25%.

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