В Великобритании 24 и 25 ноября проводят закрытые брифинги по безопасности для руководителей компаний оборонного сектора и критической национальной инфраструктуры. Встречи в Уайтхолле проходят после того, как Национальный орган защитной безопасности NPSA, входящий в MI5, предупредил британские предприятия — поставщиков Вооружённых сил Украины — о том, что они стали целями российского государства. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Рекомендации для компаний

Брифинги возглавляют министры обороны и безопасности при участии старших представителей британского разведывательного сообщества. Во вторник министр по делам вооружённых сил Луиза Сандер-Джонс провела встречу с руководителями оборонных компаний, а в среду министр безопасности Дэн Джарвис должен собрать руководителей критической инфраструктуры.

Участникам предоставят рекомендации по защите персонала, технологий, объектов и цепочек поставок. Среди предложенных мер — сокращение цифрового присутствия, улучшение выявления и сообщения о деятельности враждебной разведки, а также определение и защита критически важных активов.

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Заявления об угрозе диверсий

В британском правительстве заявили, что в последнее время в Европе выросло число попыток диверсий против объектов, связанных с оборонной промышленностью. По утверждению властей, Россия, государство-агрессор, и связанные с ней структуры используют кибератаки, саботаж и дезинформацию, чтобы нарушать работу организаций и подрывать доверие.

Британские власти также сообщили о мерах защиты критической инфраструктуры и оборонных компаний, в частности с участием специализированной полиции, Национального центра кибербезопасности и NPSA. В сентябре Королевская прокуратура предъявила гражданину Великобритании обвинение по Закону о национальной безопасности: по её версии, он якобы готовил акт саботажа и получал указания от лица, которое считалось связанным с Добровольческим корпусом ГРУ.

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