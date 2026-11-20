Великобритания и Европейский союз готовят соглашение о продовольствии, растениях и животных, которое должно существенно ослабить действие так называемой границы в Ирландском море для Северной Ирландии. Ожидается, что договоренность подтвердят в Брюсселе во время встречи премьер-министра Великобритании Энди Бернема с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает BBC News.

После Brexit Северная Ирландия продолжила соблюдать правила ЕС в отношении агропродовольственных товаров, тогда как остальная часть Соединенного Королевства отошла от них. Новое соглашение предусматривает, что все Соединенное Королевство вновь приведет нормы в этой сфере в соответствие с правилами ЕС.

Портовые проверки могут прекратиться

Если соглашение будет заключено, продовольственные товары, растения и животные, перевозимые из Великобритании в Северную Ирландию, больше не будут нуждаться в проверках в портах. Объем сопроводительных документов также должен сократиться, однако полностью они не исчезнут.

Граница в Ирландском море возникла после соглашения Великобритании и ЕС по Brexit в 2019 году. Его пересмотрели в 2023 году, и сейчас оно известно как Виндзорское рамочное соглашение. Этот механизм предусматривает проверки и контроль товаров, поступающих в Северную Ирландию из остальной части Соединенного Королевства, чтобы они соответствовали стандартам ЕС.

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По информации BBC News, будущая договоренность будет напоминать модель отношений Швейцарии с ЕС. Швейцария не входит в ЕС, однако почти полностью соблюдает его правила для агропродовольственной продукции. Такой подход предусматривает динамическое приведение законодательства в соответствие с изменениями в праве ЕС и надзор Суда Европейского союза.

Таможенные декларации останутся

Соглашение может практически убрать контроль за стандартами продукции, но не отменит таможенную границу. Компаниям в Великобритании все равно придется подавать таможенные декларации для перевозки товаров в Северную Ирландию, а ошибки в документах могут вызывать задержки.

Демократическая юнионистская партия, Ольстерская юнионистская партия и партия Traditional Unionist Voice раскритиковали правительство Великобритании за отказ блокировать обновления таможенных правил ЕС, действующих в Северной Ирландии. В то же время соглашение о повторном соединении электроэнергетических систем ЕС и Великобритании в нынешний пакет не войдет и остается предметом переговоров.

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