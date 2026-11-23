Великобритания и Саудовская Аравия углубили оборонно-промышленное сотрудничество во время заседания Комитета по промышленному сотрудничеству в лондонской резиденции Ланкастер-хаус. Как сообщает Министерство обороны Великобритании, стороны обсудили приоритетные направления практического взаимодействия в промышленной сфере.

Заседание в Лондоне

Заседанию сопредседательствовали британский министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард и Бандар Аль-Хорайеф. В британском оборонном ведомстве заявили, что переговоры продолжили давние оборонные отношения двух государств, которые должны развиваться от традиционной модели «заказчик — поставщик» к долгосрочному промышленному партнерству.

Комитет собирается дважды в год. В нем участвуют высокопоставленные представители обеих стран, которые рассматривают работу в сфере оборонно-промышленного сотрудничества и согласовывают практические приоритеты.

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Поддержка противовоздушной обороны

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что недавно предоставило Саудовской Аравии дополнительную оборонную поддержку. Она включает помощь в сфере противовоздушной обороны и дозаправку самолетов в воздухе для оборонных операций саудовских военно-воздушных сил. По данным ведомства, это должно помочь защитить саудовские города и критическую инфраструктуру от атак хуситов в регионе.

Сотрудничество стран охватывает противовоздушную оборону, обучение, взаимодействие между военными и развитие оборонных возможностей. В промышленной сфере стороны работают над стандартами, интеграцией цепочек поставок и развитием возможностей. Британский вклад также предусматривает действующую поддержку противовоздушной обороны и персонал, помогающий защищаться от ракетных и дроновых атак.

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