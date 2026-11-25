Великобритания заключила контракт на 142 млн фунтов стерлингов на закупку беспилотных подводных аппаратов REMUS 620, предназначенных для поиска и помощи в обезвреживании морских мин. Как сообщает Министерство обороны Великобритании, новые аппараты должны усилить возможности Королевского флота по защите жизненно важных морских маршрутов и поддержке свободы судоходства.

Поиск мин без риска для экипажей

Беспилотные аппараты производит компания HII. Их планируют использовать для обследования потенциально заминированных районов до приближения кораблей с экипажем. В британском оборонном ведомстве отметили, что это позволит морякам оставаться дальше от непосредственной угрозы, а операции по поиску мин сделать более безопасными, быстрыми и гибкими.

REMUS 620 может двигаться со скоростью до восьми узлов, погружаться на глубину до 600 метров и работать до 110 часов в рамках одной миссии. Аппараты будут работать с разработанным в Великобритании программным обеспечением SeeByte SeeTrack и Neptune, которое уже использует Королевский флот.

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Контракт и развитие гибридного флота

Контракт, присужденный HII после международного конкурса, охватывает подводные аппараты, оборудование и услуги по их поддержке. По данным ведомства, соглашение также поддержит рабочие места в Великобритании, в том числе в Портчестере.

Министр обороны Вес Стритинг заявил, что инвестиция должна укрепить защиту свободы судоходства, важной для безопасности и экономики страны. Закупка является частью концепции Hybrid Navy, согласно которой традиционные корабли с экипажами будут все чаще действовать вместе с автономными и дистанционно управляемыми системами в воздухе, на поверхности моря и под водой.

В рамках Defence Investment Plan британское правительство планирует потратить более 5 млрд фунтов стерлингов на автономные системы до 2030 года. Ранее Великобритания и Норвегия заключили соглашение на 90 млн фунтов стерлингов относительно трех новых кораблей-носителей для противоминных операций.

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