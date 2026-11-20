В Великобритании компании могут подавать заявки на государственные гранты в размере до 45 млн фунтов стерлингов для создания новых заводов по производству взрывчатых веществ, метательных зарядов и других энергетических материалов для боеприпасов. Об открытии первого окна капитальных грантов в рамках соответствующей программы сообщило Министерство обороны Великобритании.

Производственные мощности

Программа должна способствовать восстановлению национальной производственной базы критически важных оборонных материалов и укреплению устойчивости цепочек поставок. В Министерстве обороны отметили, что увеличение внутреннего производства снизит зависимость от иностранных поставщиков и поможет быстрее пополнять запасы и наращивать выпуск боеприпасов.

Гранты являются частью обязательства правительства в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов по созданию постоянно действующей производственной цепочки боеприпасов. Правительство планирует поддержать создание не менее шести новых заводов по производству энергетических материалов и боеприпасов по всей стране. В рамках более широкой инициативы «фабрики будущего» ожидается создание более 1 000 квалифицированных рабочих мест.

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Условия конкурса

Министерство обороны сообщило о запуске первого из трех конкурсных окон для инвестиций. Отдельные гранты будут предоставляться успешным проектам при наличии средств, положительной оценке соотношения стоимости и результата, а также проведении надлежащей проверки.

Заявители должны доказать военную целесообразность, техническую осуществимость, коммерческую жизнеспособность и возможность реализации проектов, а также соответствие экологическим, регуляторным требованиям и требованиям безопасности. Они также должны продемонстрировать способность привлекать частные инвестиции и обеспечивать долгосрочную работу производства. Программе предшествовали 24 исследования потенциальных площадок для заводов. Прием заявок продлится до 8 января 2027 года, еще два инвестиционных окна ожидаются в течение 2027 года.

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