Великобритания впервые публично подтвердила проведение наступательных киберопераций против России — государства-агрессора, Китая, Ирана и Северной Кореи. Это в интервью Sky News подтвердил генерал Роб Магоуан, руководитель Командования кибернетических и специальных операций Великобритании.

Операции против государственных противников

Как сообщает Anadolu Agency, Национальные киберсилы Британии проводят наступательные миссии против государственных противников на фоне усиления киберугроз. Магоуан подтвердил, что эти силы проводят наступательные операции.

По его словам, Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу образу жизни британцев и сами проводят операции в киберпространстве. Генерал заявил, что эти страны должны понимать возможные последствия таких действий.

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Работа Национальных киберсил

Магоуан также сообщил, что Национальные киберсилы работают против организованных преступных групп и людей, которые причиняют вред в интернете, в том числе детям. По его словам, структура может получать представление об архитектуре и сетях противника, чтобы проводить операции внутри таких сетей.

Заявление прозвучало после того, как король Карл на этой неделе официально открыл новую штаб-квартиру Национальных киберсил в Семлсбери, графство Ланкашир. Подробности операций подразделения в основном засекречены, а значительная часть его работы проводится на британских объектах, в том числе в Риббл-хаусе в Семлсбери.

Магоуан назвал киберугрозу для Британии значительной и заявил, что наступательные возможности страны предоставляют военные варианты реагирования на новые угрозы.

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