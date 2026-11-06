В Великобритании вступили в силу нормы, запрещающие публиковать или хранить порнографические материалы со сценами удушения, инцеста, в том числе с участием некоторых некровных родственников, а также с изображением взрослых, воспроизводящих фантазии о сексе с лицами младше 16 лет. Полиция одновременно привлекает профильные благотворительные организации и партнёрские службы из-за роста числа подростков, связанных с онлайн-материалами о сексуальном насилии над детьми, сообщает The Guardian.

Рост числа задержаний

Детектив Сара Тернер из подразделения полиции Западной Мерсии, расследующего преступления против детей, заявила, что контролировать соблюдение новых норм будет сложно. По её словам, слово «подросток» является одним из популярных поисковых запросов в порнографии, а значительный спрос на такой контент стирает границы.

Руководитель подразделения Джерард Смит подчеркнул, что правоохранители должны сосредоточиться на распространителях, чтобы препятствовать распространению незаконных материалов у источника. Ежемесячно в Англии и Уэльсе полиция задерживает примерно 1 000 человек, преимущественно мужчин, за онлайн-преступления сексуального характера против детей. По словам Смита, число таких задержаний существенно растёт.

Поддержка детей без криминализации

Полицейские Западной Мерсии рассматривают пилотную программу, по которой гражданские специалисты будут посещать детей, просматривающих незаконные материалы. Смит отметил, что несколько полицейских сил изучают такой подход после успешного проекта Solah в графстве Суррей. По его словам, полиция не стремится криминализировать детей, если нет отягчающих обстоятельств, в том числе принуждения других.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Профессор права Даремского университета Клэр Макглинн призвала правительство чётко разъяснить, что законодательные изменения должны касаться прежде всего очистки порнографических платформ от особо опасного контента. Она выразила обеспокоенность из-за дезинформации о том, что закон якобы предусматривает контроль содержимого личных телефонов.

Регулятор Ofcom сообщил, что новые обязанности технологических компаний в отношении такого контента начнут действовать после обновления кодексов практики и рекомендаций. Регулятор готовит консультации по этим изменениям на первую половину 2027 года.

Вики Янг из Lucy Faithfull Foundation, которая управляет горячей линией Stop It Now для людей, пытающихся прекратить просмотр материалов о сексуальном насилии над детьми, поддержала запрет. По её словам, тысячи людей, обращавшихся на линию, сообщали, что экстремальная порнография сыграла роль в переходе к просмотру незаконных сексуальных изображений детей.

Читай нас в