В Великобритании представили кампанию Be Ready, которая советует гражданам подготовиться к 72 часам самостоятельного обеспечения в случае чрезвычайной ситуации, в частности климатического кризиса, киберотключений или угроз со стороны враждебных государств. Об этом сообщает CBC World.

Это первая общенациональная кампания гражданской готовности в стране с 1980 года. Тогда, на фоне холодной войны, британские власти распространяли программу Protect and Survive о действиях в случае ядерного удара. Ее рекомендации вызывали насмешки и недоверие, поскольку многие британцы считали, что защититься от термоядерной атаки невозможно.

Подготовка без запугивания

Специалистка по восстановлению после катастроф Люси Истхоуп заявила, что эксперты по планированию реагирования на чрезвычайные ситуации давно ожидали подобных рекомендаций. По ее словам, обществу необходимо чувство уверенности, а не тревожные сообщения. Она положительно оценила то, что британская кампания не построена на запугивании.

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Другие европейские страны также обновляли или вводили инструкции для населения. В Швеции советуют иметь запасы на семь дней, в Германии — до десяти дней, тогда как Великобритания, как и Канада, выбрала ориентир в трое суток без доступа к привычным услугам.

Опасения из-за кибератак

Кампания появилась на фоне сообщений о вероятных кибератаках на холодильное оборудование супермаркетов в нескольких европейских странах, а также попытках повысить температуру во французских холодильниках с запасами донорской крови. Часть британцев восприняла призывы скептически, однако эти случаи заставили некоторых из них пересмотреть отношение к созданию запасов.

Руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании Ричард Хорн назвал ситуацию моментом неотложности. Центр считает, что в течение двух лет вредоносное программное обеспечение, ориентированное на ИИ, с высокой вероятностью применят для атак на британские электростанции, аэропорты и больницы. Хорн также заявил о постоянных попытках проникновения в военные сети; по его словам, к таким попыткам относились гибридные кампании Российской Федерации, государства-агрессора.

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