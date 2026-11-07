Великобритания успешно вывела на орбиту военный спутник Titania, который должен расширить возможности вооружённых сил по наблюдению за военной деятельностью на Земле из космоса. Запуск состоялся в прошлом месяце, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Второй спутник программы ISTARI

Titania стала вторым спутником в британской военной орбитальной группировке после Tyche, запущенного в октябре. Аппарат будет находиться под управлением Космического командования Великобритании в рамках программы ISTARI, предусматривающей создание спутников и наземных систем для космической разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Спутник весит около 100 килограммов и по размеру примерно соответствует стиральной машине. Он обращается вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тысяч километров в час. Titania была спроектирована и построена в графстве Хэмпшир в партнёрстве Лаборатории оборонной науки и технологий Dstl и компании BAE Systems. Стоимость контракта составила 9,5 млн фунтов стерлингов.

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Испытания сенсоров Inaros

Одновременно британское Министерство обороны начинает проект Inaros — испытания сети из трёх наземных нейроморфных сенсоров для мониторинга движения объектов в космосе. Испытания будут проходить на площадках в Великобритании, Австралии и на британских объектах на Кипре.

Сенсоры разработала британско-австралийская компания Optera в партнёрстве с Национальным фондом стратегических инвестиций в сфере безопасности. Технология имитирует биологические процессы, обнаруживая изменения света, и может быть развита в систему раннего предупреждения о необычной или потенциально угрожающей активности вблизи британских спутников.

План оборонных инвестиций Великобритании предусматривает более 3 млрд фунтов стерлингов на космические оборонные возможности в течение следующих четырёх лет. После Tyche и Titania должны появиться спутники Juno с участием SSTL и Oberon с участием Airbus Defence and Space.

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