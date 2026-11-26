Министерство обороны Великобритании обратилось примерно к 100 тысячам военных резервистов с просьбой подготовиться к возможному призыву в военное время. Письма направили бывшим военнослужащим сухопутных войск, Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил, сообщает Jerusalem Post.

Обновление данных резервистов

Адресатов попросили обновить контактные данные, а также предоставить информацию о текущем месте работы и профессиональных навыках. По данным издания, такие письма стали первыми со времен холодной войны.

Цель инициативы — дать оборонному ведомству возможность оценить опыт и квалификацию, полученные бывшими военнослужащими после завершения активной службы, и улучшить способность страны мобилизовать их в случае чрезвычайной ситуации. Численность регулярной британской армии составляет около 73 тысяч военнослужащих.

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Учения и безопасность НАТО

Резервистам также предложили добровольно участвовать в военной подготовке и учениях, в частности в запланированных на весну 2027 года учениях НАТО Steadfast Defender. Министр обороны Уэс Стритинг назвал эти меры необходимым шагом предосторожности из-за более сложной ситуации в сфере безопасности для Британии и ее союзников по НАТО.

Инициатива последовала после предупреждения Стритинга о необходимости готовности Британии к войне к 2030 году из-за наращивания военных возможностей России — государства-агрессора — и усиления ее гибридных действий против членов НАТО. Британские чиновники подчеркнули, что письма не являются приказом о немедленной мобилизации.

Ранее в ноябре Британия также объявила о намерении инвестировать 90 млн фунтов стерлингов в дроны, датчики и системы искусственного интеллекта для противодействия российским подводным угрозам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.

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