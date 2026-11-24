Полиция Великобритании испытает в Лондоне новое оборудование для обнаружения цифровых идентификаторов дронов. Оно должно помочь правоохранителям точнее отслеживать активность беспилотников вблизи аэропортов, стадионов и других чувствительных объектов, сообщает The National.

Расширение радиуса обнаружения

Действующие цифровые идентификаторы позволяют установить дрон и его местоположение, однако обычно их можно обнаружить лишь в пределах ограниченного радиуса. Новое оборудование должно повысить точность и дальность такого обнаружения, что позволит полиции сформировать более полную картину полетов беспилотников над столицей.

На испытания выделили 2 млн фунтов стерлингов, или около 2,6 млн долларов. В дальнейшем технологию могут применять для противодействия несанкционированным полетам возле аэропортов и других важных объектов. Издание упоминает октябрьский инцидент, когда самолет вблизи аэропорта Хитроу столкнулся с незаконно запущенным дроном.

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Безопасность массовых мероприятий

Новые средства также должны усилить безопасность концертов, футбольных матчей и фестивалей, поскольку полицейские смогут лучше обнаруживать, идентифицировать и реагировать на потенциально опасную активность дронов. Это происходит на фоне обеспокоенности незаконным использованием беспилотников во время крупных публичных мероприятий: в прошлом месяце дрон нарушил проведение матча «Арсенала», а во время концертов Oasis в прошлом году изъяли более 10 дронов.

Министр транспорта Хайди Александер заявила, что опасные дроны могут срывать массовые мероприятия и создавать риски для безопасности. По ее словам, инвестиция должна укрепить защиту и поддержать британский сектор беспилотных технологий, который, по оценке правительства, может добавить экономике страны до 103 млрд фунтов в течение следующих 25 лет.

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