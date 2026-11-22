Британская служба морских торговых операций UKMTO сообщила об инциденте с участием танкера и военных сил в Оманском заливе. На карте, приложенной к предупреждению, был отмечен район у побережья Чабахара на юго-востоке Ирана. Как сообщает Anadolu Agency, информацию о происшествии UKMTO получила от сотрудника компании по безопасности.

Время и район инцидента

UKMTO указала время инцидента — 14:25 по Гринвичу 22 ноября. Служба не назвала танкер и не уточнила, какие именно военные силы были вовлечены в инцидент. Обстоятельства происшествия также не раскрыли.

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Расследование продолжается

В UKMTO заявили, что власти осведомлены о ситуации, а соответствующие расследования продолжаются. Служба посоветовала судам проверять актуальную информацию о безопасности мореплавания и учитывать изменения оперативной обстановки. Агентство не предоставило других деталей об инциденте.

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