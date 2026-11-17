Британская табачная компания Imperial Brands, базирующаяся в Бристоле, планирует сократить до 4600 рабочих мест по всему миру в рамках программы снижения расходов и более широкого использования технологий, в том числе искусственного интеллекта. Как сообщает The Guardian, в этом году компания должна сократить 2100 должностей, а к концу 2030 года — еще от 2100 до 2500.

Сокращения и экономия

В Imperial Brands работают около 25 тысяч человек по всему миру. Компания закрыла завод в немецком Лангенхагене и продала еще одно предприятие на Тайване, что привело к потере 700 рабочих мест. Она также проводит консультации по поводу запланированных сокращений в нескольких странах. Нынешние сокращения затронут небольшое число работников в Великобритании.

Генеральный директор Лукас Паравичини назвал изменения частью трансформации бизнеса. К 2030 году Imperial Brands стремится ежегодно экономить не менее 320 млн фунтов стерлингов. По его словам, компания стремится стать более гибкой, больше опираться на данные, быть ближе к потребителям и работать эффективнее.

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Переход к новым продуктам

На фоне падения объемов продаж сигарет группа переориентирует бизнес на электронные сигареты, изделия с нагреваемым табаком и оральный никотин. Imperial Brands владеет брендами Davidoff, John Player Special, Golden Virginia, Rizla и Blu.

За год по 30 сентября общая выручка компании снизилась на 1,5% — до 31,7 млрд фунтов стерлингов, а прибыль до налогообложения упала на 12,1% — до 2,7 млрд фунтов. В то же время чистая выручка от табачной продукции на ключевых рынках выросла на 1,7%: повышение цен на 5,1% компенсировало сокращение объемов продаж на 3,4%.

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