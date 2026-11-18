Небольшое исследование в Англии показало, что некоторые пациенты, принимающие препараты для подавления аппетита, в том числе Wegovy и Mounjaro, могут не получать достаточно энергии и важных питательных веществ. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на публикацию в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

В исследовании приняли участие 14 пациентов одной общей врачебной практики: десять получали препараты в частном порядке, еще четверо — через Национальную службу здравоохранения Великобритании. Участники восстановили свой рацион за предыдущие два дня с помощью валидированного дневника питания myfood24.

Низкое потребление энергии

Среднее суточное потребление энергии составило 1231 ккал — 58,5% от расчетной потребности с учетом пола. Трое участников потребляли менее 800 ккал в сутки, а более половины группы — менее двух третей от своей ориентировочной потребности в энергии.

Исследователи оценили потребление 28 питательных веществ. У десяти участников потребление как минимум части этих веществ было ниже двух третей рекомендованной нормы. При этом среднее потребление белка превышало рекомендации и достигало 153% нормы; ниже рекомендованного уровня оно было только у одного участника.

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Клетчатка и витамин D

Более трех четвертей участников потребляли менее двух третей рекомендованного количества клетчатки и витамина D, а половина — недостаточно железа. Восемь человек не достигали двух третей нормы как минимум по трем из шести ключевых нутриентов: клетчатке, железу, витамину D, калию, белку и магнию. Один участник не достиг этого порога по всем шести показателям.

Все 14 участников потребляли менее рекомендованных 400 граммов фруктов и овощей в сутки. Средняя доля энергии из ультраобработанных продуктов составила 33%, однако показатели существенно различались: у одного участника такие продукты обеспечивали 84% всей энергии.

Недостаток диетологического сопровождения

Участники связывали сокращение потребления пищи с подавлением аппетита и сообщали о недостатке регулярного медицинского сопровождения. Некоторые из них сообщали о головокружении и низком артериальном давлении, а также о тошноте или диарее, которые влияли на прием пищи в обществе. Двое участников были удивлены масштабом снижения калорийности рациона, который осознали только после заполнения дневника.

Авторы подчеркнули, что это наблюдательное исследование с небольшой выборкой из одной практики в состоятельном районе, поэтому оно не доказывает причинно-следственную связь, а его выводы нельзя автоматически распространять на всех пациентов. В то же время результаты указывают на возможные пробелы в мониторинге питания во время терапии препаратами, подавляющими аппетит.

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