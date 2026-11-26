Комитет по транспорту британского парламента заявил, что правительство Великобритании не обосновало необходимость третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Heathrow. Депутаты также считают недоказанным утверждение правительства о том, что расширение аэропорта критически важно для национального экономического роста, сообщает AeroTime.

Замечания к правительственному плану

26 ноября 2026 года комитет опубликовал выводы по проекту Национального политического заявления о расширении Heathrow после пяти недель сбора свидетельств и детального изучения планов. В отчете раскритиковали отсутствие общей стратегии развития авиации и призвали подробнее определить полный спектр выгод и затрат проекта.

Председатель комитета Рут Кэдбери заявила, что планы третьей полосы следует пока приостановить, а правительству необходимо вернуться к доработке проекта. По ее словам, Министерство транспорта, по-видимому, не располагало достаточным временем для подготовки наиболее полного экономического анализа. Она также назвала недавние свидетельства Комитета по изменению климата о влиянии третьей полосы на климат такими, которые правительство не может игнорировать.

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Стоимость расширения

Депутаты рассмотрели 90 письменных свидетельств и заслушали представителей общин, авиационной отрасли, научного сообщества, местных властей, экономистов, Комитета по изменению климата, инициаторов двух вариантов третьей полосы и министра авиации. Среди участников обсуждения был генеральный директор Heathrow Томас Волдбье.

Согласно проекту правительственного документа, расширение должны оценивать по четырем критериям: экономическому росту, климату, качеству воздуха и шуму. Комитет отметил, что моделирование ВВП, заказанное Министерством транспорта, показало существенно более низкие результаты по сравнению с предыдущими оценками и лишь относительно скромный дополнительный рост. Авиакомпании в целом поддержали расширение, однако подчеркнули его доступность по цене. Комитет выразил опасения, что увеличение сборов для перевозчиков в конечном итоге отразится на пассажирах. Депутаты посоветовали правительству предоставить основательный анализ пробелов в проекте, усилить проверки качества воздуха и шума, а также определить расходы для авиакомпаний и пассажиров и планы развития общественного транспорта.

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