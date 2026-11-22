В Великобритании объём средств, которые налогоплательщики держат на офшорных счетах в налоговых гаванях, впервые превысил £1 трлн. В 2022–2024 годах стоимость остатков на таких счетах выросла на 10%, свидетельствуют последние доступные данные Налогово-таможенной службы Великобритании HMRC.

Офшорные счета и налоги

Как сообщает The Guardian, данные службы аналитический центр TaxWatch получил через запросы о доступе к информации. Перечень юрисдикций в этих данных основан на списке, ранее составленном исследователями Европейской налоговой обсерватории. В него вошли, в частности, Гонконг, Джерси, Швейцария, Лихтенштейн и Панама.

Значительная часть средств на офшорных счетах может быть надлежащим образом задекларирована британской налоговой службе. В то же время, по данным издания, значительные суммы по-прежнему трудно отследить и взыскать с них неуплаченные налоги.

HMRC в среднем ежегодно взыскивала £125 млн ранее неуплаченных налогов, процентов и штрафов с офшорных счетов, в том числе размещённых в налоговых гаванях. Ранее ведомство оценивало объём неуплаченных налогов по всем офшорным счетам в £200–700 млн в год.

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Проблемы с идентификацией

По оценке TaxWatch, около пятой части офшорных счетов британских налогоплательщиков были зарегистрированы через систему автоматического обмена финансовой информацией CRS без уникального идентификатора налогоплательщика. Банки и финансовые учреждения обязаны собирать такие идентификаторы, однако их отсутствие затрудняет сопоставление незадекларированных счетов с конкретными налогоплательщиками.

Директор TaxWatch Майк Льюис заявил, что новый план усиления контроля за соблюдением налоговых требований состоятельными людьми и владельцами офшорных активов потребует дополнительных ресурсов, экспертизы и времени. По его словам, большинство случаев уклонения от уплаты налогов связаны с более сложными структурами, чем счета, о которых налоговой службе сообщают автоматически.

HMRC сообщила, что усилила работу с наиболее сложными офшорными рисками и привлекает ещё 400 сотрудников для противодействия несоблюдению налоговых требований состоятельными налогоплательщиками до 2030 года. Ведомство также назначило специальных менеджеров по налоговому контролю для более чем 200 миллиардеров и ожидает получить не менее £500 млн в рамках более широкой цели — обеспечить £10 млрд дополнительных налоговых поступлений до 2030 года.

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