В Великобритании боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что вскоре после победы над Владимиром Кличко в 2015 году ему диагностировали шизофрению. Как сообщает BBC Sport, после выписки из больницы также подтвердили диагноз биполярного расстройства.

Госпитализация в 2016 году

Фьюри и его жена Пэрис рассказали об этом периоде в документальном фильме Netflix, который должен выйти в пятницу. В июне 2016 года боксёра госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Врачи сообщили, что он перенёс приступ тревоги.

По словам Фьюри, из-за сильной тревоги он обратился к психиатру в Лондоне. Боксёр заявил, что слышал голоса, угрожавшие причинить вред ему и его семье. Он также вспоминал, что ему казалось, будто радио обращается непосредственно к нему, а в больнице он просил жену забрать его, поскольку считал, что ему угрожают «иллюминаты».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Период после титульного боя

После победы над Кличко Фьюри набрал вес и, по его словам, имел проблемы с зависимостью от наркотиков и алкоголя. Он рассказал, что не мог нормально общаться с людьми из-за голосов в голове, которые преследовали его на протяжении нескольких лет.

Переломным моментом спортсмен назвал 2017 год, когда во время празднования Хэллоуина почувствовал стыд из-за своего внешнего вида и зависимости от алкоголя. После этого он сосредоточился на семье и возобновил тренировки. В 2020 году Фьюри вновь завоевал титул чемпиона мира, победив Деонтея Уайлдера. Сейчас он готовится к бою с Энтони Джошуа, который запланирован на 11 декабря в Кардиффе и будет транслироваться на Netflix.

Читай нас в