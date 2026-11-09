Королевский флот Великобритании впервые запустил с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth четыре ударных беспилотника одноразового применения Nyan Maritime. Испытания состоялись в середине октября 2026 года в Северной Атлантике во время учений Neptune Reach B.

Как сообщает AeroTime, компания BAE Systems заявила, что все четыре аппарата достигли определённых точек поражения. Дрон Nyan разрабатывает и производит дочерняя компания BAE Systems Callen-Lenz. Размах его крыла составляет 2,9 метра, а сам аппарат предназначен для высокоточных ударов.

Испытания в рамках Project Vantage

Запуск с авианосца состоялся после первой морской демонстрации Nyan в июле 2026 года. Тогда дрон запустили с палубной пусковой установки на экспериментальном судне XV Patrick Blackett у южного побережья Англии, когда корабль находился в движении.

Оба этапа испытаний — Neptune Reach A и Neptune Reach B — входят в Project Vantage. Это совместная инициатива Королевского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил, призванная ускорить тестирование и внедрение морских ударных беспилотников.

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Также протестировали Tekever AR5

На HMS Queen Elizabeth также провели Heavy Lift Challenge 3, во время которого беспилотник Tekever AR5 впервые выполнил взлёт и посадку на авианосце Королевского флота. Аппарат с размахом крыла семь метров может нести до 80 килограммов полезной нагрузки.

По данным Tekever, AR5 вылетел из центра управления полётами в португальском Атоугия-да-Балейя и примерно за 90 минут достиг авианосца. На его палубе беспилотник выполнил две посадки и два взлёта, после чего вернулся в Португалию. Военные оценивали его возможное применение для логистики, снабжения, разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки.

Королевский флот рассматривает испытания Nyan и AR5 как шаг к формированию смешанного авиакрыла авианосцев, в котором беспилотные системы будут действовать наряду с пилотируемыми истребителями F-35B.

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