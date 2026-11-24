В Великобритании Управление по финансовому надзору (FCA) предупредило технологические компании, что их ИИ-агенты могут подпадать под финансовое регулирование, если предоставляют регулируемые услуги. В таком случае компаниям следует взаимодействовать с регулятором, сообщает Channel NewsAsia.

Какие услуги могут регулироваться

FCA отметило, что называть бизнес поставщиком технологий недостаточно для освобождения от финансового регулирования. Требования могут применяться к продуктам, которые содержат регулируемые услуги, в частности финансовые рекламные предложения, консультации или платежные сервисы.

Заявление регулятора было опубликовано вскоре после того, как Meta объявила о запуске в Великобритании своего персонального ИИ-агента Muse. По утверждению компании, инструмент может продлевать автострахование, добиваться возврата средств и совершать онлайн-покупки.

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Предостережения для пользователей

FCA не называло в своем заявлении конкретных компаний. Meta не предоставила немедленного комментария на запрос Reuters. Согласно материалу, Muse скачали более 10 млн раз после запуска в США в сентябре.

Регулятор также призвал пользователей ИИ-агентов выяснить, какую защиту они будут иметь, если что-то пойдет не так. Отдельно FCA посоветовало понимать, какой информацией пользователи делятся с такими системами и безопасно ли это делать.

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