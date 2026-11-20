В Великобритании Управление комиссара по информации (ICO) начало расследование после того, как пациентка узнала, что подробные заметки ее психотерапевта, в том числе о горе и травме, были загружены в систему, доступную более чем 100 тысячам сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает The Guardian.

Женщина, которую издание называет Розанной, увидела подробные заметки терапевта на экране компьютера во время визита к врачу общей практики. Позднее благодаря запросам о доступе к информации она выяснила, что ее записи просматривали сотрудники, не работавшие в больничном трасте, где она проходила лечение.

Записи в электронной системе

Заметки психотерапевта были загружены в London Care Record — электронную медицинскую систему, к которой имеют доступ до 140 тысяч сотрудников NHS. После этого Розанна прекратила психотерапевтическое лечение биполярного расстройства в трасте South London and Maudsley NHS. По ее словам, она осталась без специализированной поддержки в сфере психического здоровья во время тяжелой болезни и после смерти одного из родителей.

В трасте заявили, что интимные подробности сеансов не передавались. В то же время в ответе пациентке там признали, что в систему автоматически загружалось «ключевое содержание сеанса», а очень личные материалы могут передаваться в контексте лечения.

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Вопросы о согласии и конфиденциальности

В сентябре Розанна подала запрос на доступ к персональным данным, чтобы выяснить, какая именно информация была передана, однако на момент публикации ответа от траста не получила. Она также выразила обеспокоенность тем, что без ведома пациентов могли передаваться психотерапевтические записи других людей, в том числе детей.

Депутат Белл Рибейру-Эдди обратилась к правительству с вопросом о рекомендациях для трастов психического здоровья по обмену такими данными. Младший министр здравоохранения Джеймс Фрит ответил, что записи, связанные с непосредственным лечением, передаются на основе предполагаемого согласия.

Главный медицинский директор South London and Maudsley NHS профессор Дерек Трейси извинился за задержки с ответами пациентке. По его словам, врачи могут ограничивать доступ к информации локальными командами траста и скрывать отдельные части записей, чтобы совместить обмен необходимыми медицинскими данными с защитой частной жизни.

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