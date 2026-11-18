Британское Управление по охране окружающей среды (OEP) заявило, что министр окружающей среды Анджела Игл, ее ведомство и организация Natural England нарушают экологическое законодательство, не обеспечивая надлежащую защиту диких птиц. Как сообщает The Guardian, численность диких птиц в Британии снизилась до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

По новым данным, за пятилетний период сократились популяции 45% из 132 местных видов птиц, размножающихся в стране. По оценке Британского фонда орнитологии, за последние пять десятилетий в британских ландшафтах стало более чем на 73 млн диких птиц меньше. Сокращение коснулось, в частности, стрижей, горлиц, полевых воробьев, лесных пеночек и снегирей.

Претензии регулятора

В OEP заявили, что Игл не выполнила требования по созданию новых специальных природоохранных территорий для птиц, расширению действующих таких участков и внесению новых видов в перечень охраняемых. На этих территориях, известных как Special Protection Areas, птицы и их места обитания имеют юридическую защиту.

Регулятор также считает, что Natural England не приняла необходимых мер для поддержания или восстановления популяций диких птиц до надлежащего уровня и обеспечения достаточных мест обитания. Отдельно OEP указало на отсутствие пересмотра того, имеют ли птицы достаточную площадь и разнообразие сред обитания.

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Охраняемые территории

В Англии насчитывается 82 специальные природоохранные территории для птиц, а также шесть трансграничных и морских участков. По оценке OEP, задержки со стороны должностных лиц оставили значительное количество мест обитания птиц без необходимого уровня защиты и увеличили объем мер, необходимых для формирования достаточной сети таких территорий.

Правительство Британии взяло на себя юридическое обязательство расширять охраняемые территории в рамках цели защитить не менее 30% суши и морских акваторий к 2030 году. В то же время последняя статистика Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства свидетельствует, что почти половина видов птиц в Великобритании продолжает сокращаться в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Королевское общество защиты птиц призвало срочно создавать новые и расширять существующие специальные природоохранные территории, а также ввести целевые меры для большого кроншнепа, выпи и полевого луня.

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