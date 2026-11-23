Британский разработчик чипов Arm Holdings продлил контракт с генеральным директором Рене Хаасом до 2033 года. С 1 декабря он также станет заместителем председателя SoftBank Group.

Контракт до 2033 года

О продлении контракта сообщила Channel NewsAsia. Хаас возглавляет Arm с 2022 года. В 2023 году под его руководством компания вернулась на публичный рынок благодаря листингу на Nasdaq стоимостью 65 млрд долларов.

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«Я никогда не был настолько уверен в будущем Arm... Я полностью привержен реализации полного потенциала Arm на протяжении многих лет», — заявил Хаас в понедельник.

Разработчик процессорных архитектур

Arm лицензирует проекты процессоров, используемые в смартфонах, персональных компьютерах, серверах и подключенных устройствах. До прихода в Arm в 2013 году Хаас работал в Nvidia, где занимал должность вице-президента и генерального менеджера направления вычислительных продуктов.

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