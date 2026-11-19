Британский тренер Пол Николлс в Уорике превзошел рекорд Мартина Пайпа по числу побед среди британских тренеров в скачках с препятствиями. Рекордную победу ему принес конь Knappers Hill, выигравший ветеранский гандикап-чейз памяти Дениса О'Коннелла.

Рекордная победа

Как сообщает Sky Sports News, Knappers Hill выступал под управлением жокея Сэма Твистона-Дэвиса. Конь бежал в цветах Пола Барбера — давнего друга и наставника Николлса. Благодаря этой победе Николлс превзошел показатель Пайпа в 3930 выигрышей.

Николлс является 14-кратным чемпионом и тренирует лошадей в Manor Farm Stables в графстве Сомерсет с 1991 года. Сначала он арендовал конюшню у Барбера. Тренер отметил, что в начале карьеры не ожидал достичь такого количества побед.

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Следующая цель

По словам Николлса, общее число побед лошадей, которых он выставлял в различных видах скачек, приближается к 4000. Он также подчеркнул, что рекорды со временем могут быть превзойдены другими тренерами.

Первую победу Николлс одержал 20 декабря 1991 года в Херефорде с лошадью Olveston, названной в честь деревни, где он вырос. Совладельцем лошади был его отец Брайан. Среди лошадей, с которыми Николлс одерживал известные победы, — Kauto Star, Big Buck's и Denman. По количеству чемпионских титулов среди тренеров он отстает от Пайпа на один: у Николлса 14, у Пайпа — 15.

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