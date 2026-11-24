Британский цифровой банк OakNorth получил в США федеральную банковскую лицензию, которая позволяет ему приобрести Community Unity Bank в штате Мичиган. Как сообщает CNBC, одобрение Управления контролера денежного обращения США было выдано 19 ноября.

Условием завершения сделки является внесение OakNorth 80 млн долларов капитала. Ожидается, что приобретение завершат до конца 2026 года. После этого банк сможет предоставлять кредиты, привлекать депозиты и предлагать другие банковские услуги во всех 50 штатах.

Кредитование среднего бизнеса

OakNorth сосредоточен на кредитовании компаний нижнего сегмента среднего бизнеса с годовой выручкой от 5 млн до 100 млн долларов. Банк предоставляет таким компаниям займы на суммы от 5 млн до 50 млн долларов и не конкурирует напрямую за розничных клиентов на переполненном американском рынке.

OakNorth работает в США с 2023 года и с тех пор предоставил американским компаниям около 3,5 млрд долларов кредитов. В 2025 году на США пришлось 40% из 12,4 млрд долларов новых займов банка. Генеральный директор OakNorth Риши Хосла назвал кредитование коммерческой недвижимости одним из перспективных направлений роста в США.

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Регуляторные требования

По данным CNBC, получение лицензии заняло у OakNorth 20 месяцев. Для выполнения требований Федеральной резервной системы банк реструктурировал корпоративную собственность и перенес холдинговую компанию с острова Джерси в Великобританию.

OakNorth заявил, что стал первым иностранным цифровым банком, получившим полную банковскую лицензию в США. Частная инвестиционная компания Джареда Кушнера Affinity Partners в 2025 году приобрела 8% долю в OakNorth. Affinity Partners поддерживают, в частности, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а среди инвесторов банка также есть SoftBank.

Другие международные финтех-компании также пытаются получить банковские лицензии в США. Revolut и бразильский Nubank уже получили условное одобрение Управления контролера денежного обращения, тогда как нидерландскому цифровому банку Bunq в августе отказали в повторной заявке.

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