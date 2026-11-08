С 6 декабря брокеры Южной Кореи должны предложить розничным инвесторам почти круглосуточную торговлю акциями США. Они объединят расширенный 23-часовой график Nasdaq с альтернативной торговой платформой Blue Ocean, которая покроет оставшийся час, сообщает Korea Herald.

Новый график торгов

По данным издания, к переходу готовятся южнокорейские брокерские компании и Корейский депозитарий ценных бумаг. Депозитарий должен обратиться к своему местному кастодиану Citibank с просьбой усилить мониторинг и обеспечить бесперебойные расчеты. В то же время в депозитарии ожидают минимального влияния изменений на расходы на персонал и работу систем.

Расширенная сессия Nasdaq начнется в 21:00 по восточному времени США в воскресенье, 6 декабря, перед следующим торговым днем. В Южной Корее это будет соответствовать 11:00 в понедельник, 7 декабря. Новый режим распространится и на биржевые фонды: площадка NYSE Arca, входящая в NYSE Group и являющаяся одним из основных мест листинга ETF, также продлит торги до 23 часов в сутки.

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Спрос на американские акции

Южная Корея отличается широким внедрением нового графика: по информации Korea Herald, все местные брокеры должны поддержать его с первого дня. Представитель брокерской отрасли отметил, что дневная торговля, которая ранее осуществлялась через альтернативные системы Blue Ocean, Bruce и Moon, охватит также Нью-Йоркскую фондовую биржу и Nasdaq. В зависимости от соглашений брокеры будут получать рыночные данные от NYSE или Nasdaq в режиме реального времени.

Интерес южнокорейских инвесторов к американскому фондовому рынку остается значительным. По данным Корейского депозитария ценных бумаг, за четыре торговых дня со 2 по 6 ноября их чистые покупки акций США составили 2,20 млрд долларов. Это больше, чем 1,96 млрд долларов в августе, и более чем вдвое превышает показатель сентября — 1 млрд долларов.

Конкуренция с местным рынком

Аналитик Shinhan Securities Пак У Ёль считает, что 23-часовые торги Nasdaq усилят конкуренцию с индексом Kospi, поскольку американский рынок будет открыт и в дневное время в Южной Корее. Korea Exchange, со своей стороны, планирует постепенно продлевать время торгов: биржа намерена до конца 2027 года создать ИТ-инфраструктуру для единой торговой площадки и сначала ввести предрыночную сессию для 12-часового режима.

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