В Японии брокерская компания Rakuten Securities сообщила о возможной утечке данных 11,25 млн клиентских счетов. Персональные, банковские и другие конфиденциальные сведения могли быть доступны в 4,47 млн случаев, сообщает The Japan Times.

Какие данные могли быть доступны

По данным компании, несанкционированный доступ произошел 11 ноября через систему тестовой среды, а инцидент был выявлен в понедельник. Среди данных, которые, вероятно, стали доступны третьим лицам, — коды филиалов и клиентов, идентификаторы для входа, имена, даты рождения, адреса, номера телефонов и адреса электронной почты.

Под угрозой также могли оказаться сведения о работодателях, банках для вывода средств и номерах счетов, годовых доходах и финансовых активах. В то же время Rakuten заявила, что пароли и PIN-коды, необходимые для операций с ценными бумагами, не были скомпрометированы. На момент публикации компания не подтвердила ни одной несанкционированной операции, связанной с этим случаем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Компания советует приостановить операции

Rakuten Securities посоветовала пользователям временно приостановить операции и использование сервисов. Компания внедряет аутентификацию на основе FIDO2, которая должна снизить риск несанкционированного доступа и фишинга. По состоянию на вторник 90% ежедневных пользователей уже настроили ключ доступа FIDO2. В дальнейшем этот способ входа планируют сделать обязательным, однако сроки не объявлены.

Предыдущие атаки на сервисы Rakuten

В прошлом месяце о кибератаках также сообщили два других бизнеса группы Rakuten. В Rakuten Drive из-за несанкционированного доступа, который продолжался с 29 января по 17 сентября, могли быть раскрыты данные более 15 тыс. счетов, в том числе фотографии и документы. Rakuten Travel сообщила о двух отдельных инцидентах в сентябре и октябре, в результате которых были доступны имена, адреса электронной почты и номера телефонов более 2,6 млн учетных записей.

Акции Rakuten Group в среду утром падали более чем на 7%, после чего частично отыграли потери.

Читай нас в