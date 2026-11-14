Строительный PMI Великобритании упал до 43,6 — Cyprus Mail

В Великобритании деловая активность в строительном секторе в октябре сократилась самыми быстрыми темпами с июня. Индекс S&P Global UK Construction PMI снизился до 43,6 пункта с 46,1 пункта в сентябре, сообщает Cyprus Mail. Показатель оказался ниже всех прогнозов экономистов, опрошенных Reuters: медианная оценка предполагала его неизменность.

Спад в жилищном строительстве

Значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении активности. Строительный PMI Великобритании находится ниже этой отметки почти два года. Активность снизилась также в гражданском строительстве и коммерческом секторе, однако худшая ситуация сложилась в жилищном строительстве.

В этом сегменте зафиксировали наибольшее падение активности с декабря 2025 года. Экономический директор S&P Global Market Intelligence Тим Мур заявил, что строительные компании указывали на давление из-за роста стоимости заимствований, слабой потребительской уверенности и высокой экономической неопределенности.

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Расходы растут

В то же время компании сообщали о высоком спросе на проекты дата-центров, а также об увеличении объемов работ в сферах энергетики и коммунальных услуг. Индекс затрат на производственные ресурсы вырос более чем на 10 пунктов за месяц и достиг самого высокого уровня с июня. Респонденты связывали это с топливными надбавками и расходами на энергию.

Оптимизм бизнеса снизился до самого низкого уровня с мая. В то же время сводный PMI, охватывающий строительство, производство и услуги, в октябре вырос до 52,1 пункта с 51,5 пункта в сентябре, что стало самым высоким показателем с февраля.

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