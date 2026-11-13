Глава правительства пакистанской провинции Белуджистан Мир Сарфраз Ахмед Бугти заявил, что для защиты Минерального коридора создано отдельное подразделение безопасности. Также формируется новое крыло Пограничного корпуса, которое должно обеспечивать безопасность инвесторов в провинции, в том числе в районе коридора, сообщает Dawn.

Гарантии для инвесторов

На Пакистанском форуме минеральных инвестиций в Исламабаде Бугти заверил национальных и иностранных инвесторов, что власти провинции обеспечат им безопасные условия работы, комплексную охрану и обслуживание по принципу единого окна. По его словам, правительство также намерено устранить бюрократические препятствия для бизнеса.

Чиновник заявил, что федеральные и провинциальные власти привержены поддержанию правопорядка, а силовые структуры располагают необходимыми возможностями для этого. Он подчеркнул, что правительство стремится заручиться доверием и поддержкой местного населения, которое, по его словам, является ключевым фактором как для инвестиций, так и для безопасности.

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Проекты в Белуджистане

Бугти привел в качестве примера проект Reko Diq, который, по его словам, должен начать работу в 2029 году. Он также утверждает, что после выхода Barrick Gold из проекта лагерь компании более десяти лет стоял пустым, однако после ее возвращения там не исчезли даже футболка или чайная чашка.

Глава правительства сообщил, что в ближайшие месяцы ожидает позитивных новостей о запасах нефти и газа в районе Саруна. По его оценке, потенциальные запасы там могут превышать ресурсы исторического газового месторождения Суи, которое более семи десятилетий играло роль в обеспечении энергетических потребностей Пакистана.

Провинциальные и федеральные власти планируют создать в Суи проект Fertiliser City. Бугти отметил, что там имеется газ с низкой теплотворной способностью, который можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве, и пригласил инвесторов присоединиться к этому и другим промышленным и минеральным проектам.

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