Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о начале военной операции на Гаити для спасения четырех сальвадорских авиационных техников, которых удерживают в заложниках. Он пригрозил гаитянским вооруженным группировкам более масштабной военной операцией, если мужчин не вернут живыми.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на публикацию Букеле в социальной сети X. По словам президента, операция в среду является лишь началом, а приоритет властей — вернуть техников домой живыми и невредимыми.

Заявление президента Сальвадора

Букеле утверждает, что техников похитили, когда они возвращались из супермаркета после покупки продуктов. Он подчеркнул, что сальвадорцы работали в международной миссии, проводившей медицинскую эвакуацию и спасавшей жизни, а не участвовали в боевых операциях.

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Президент также упомянул борьбу своего правительства с преступными бандами в Сальвадоре и заявил, что гаитянские группировки все еще могут избежать эскалации.

Засада возле Порт-о-Пренса

Четверо техников были задействованы в международных силах по противодействию бандитским группировкам, поддерживающим гаитянские силы безопасности. Они пропали после воскресной засады возле Круа-де-Буке, неподалеку от столицы Порт-о-Пренса: их бронированный автомобиль попал под обстрел и был поражен взрывчаткой. Машина загорелась, а поиски мужчин осложняются боями в этом районе.

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