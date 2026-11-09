В Маргарет-Ривер на юго-западе Австралии букет из инвазивных сорняков получил награду за лучший экспонат на местной сельскохозяйственной выставке. Композицию представила природоохранная организация Nature Conservation Margaret River, чтобы привлечь внимание к ущербу, который чужеродные растения наносят местным экосистемам, сообщает ABC News Australia.

Награда за композицию из сорняков

В букет вошли аронник, английский плющ, ватсония, акация Флиндерс-Рейндж, агапантус, барвинок и викторианское чайное дерево. Работа получила награды в категории смешанных сорняков, а также стала лучшим экспонатом выставки.

Вице-президент Margaret River Agricultural Show Джули Кирби сообщила, что на конкурс в этом году подали рекордные 200 цветочных экспонатов в разных категориях, в том числе розы, свадебные букеты, смешанные композиции, флористическое искусство и аранжировки из сорняков. По ее словам, аккредитованные судьи Западноавстралийского совета по садоводству высоко оценили дизайн, исполнение, гармонию цветов и состояние композиции.

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Внимание к инвазивным растениям

Специалистка по биоразнообразию Nature Conservation Margaret River Обелия Уокер сказала, что не ожидала главной награды. Организация использовала конкурс как возможность рассказать сообществу о растениях, которые вытесняют местные виды и могут распространяться из приусадебных садов на природные территории.

После выставки букет безопасно утилизировали, чтобы не допустить распространения семян. Аронник, который считают одним из наиболее разрушительных сорняков страны, запретили продавать в Западной Австралии более 20 лет назад. В то же время более 3 тысяч владельцев частных земельных участков уже обратились за помощью в его уничтожении на своих территориях.

По словам Уокер, инвазивные растения часто успешно распространяются, поскольку у них нет естественных врагов. Она призвала садоводов более внимательно выбирать растения для своих участков, чтобы не способствовать попаданию потенциально опасных видов в природную среду.

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