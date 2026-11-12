Бундесбанк предупредил, что риски для финансовой стабильности Германии остаются повышенными из-за геополитической напряженности, высокой оценки активов и растущего давления на корпоративных заемщиков. Об этом говорится в отчете центрального банка Германии о финансовой стабильности за 2026 год, сообщает Anadolu Agency.

В Бундесбанке отметили, что финансовая система страны остается устойчивой, однако имеет уязвимости, связанные с финансированием недвижимости, ростом государственного долга и усилением роли частного кредитования. Банк также предупредил, что искусственный интеллект и гибридные угрозы повышают риск кибератак на критически важные финансовые услуги.

Член правления Бундесбанка Михаэль Тойрер, представляя документ во Франкфурте, заявил о необходимости для финансовых учреждений иметь достаточный запас прочности, доступные буферы капитала и надежные данные для противодействия новым потрясениям. Он также предостерег, что высокие оценки акций и корпоративных облигаций при низких премиях за риск могут сделать рынки уязвимыми к внезапной смене настроений инвесторов и неупорядоченному падению цен.

Давление на компании и банки

По оценке Бундесбанка, трудности немецких компаний все сильнее сказываются на банковском секторе. Ежемесячное число корпоративных банкротств достигло самого высокого уровня с 2014 года. Проблемы усугубляет рост стоимости финансирования, в частности для предприятий, рефинансирующих кредиты, взятые в период низких процентных ставок.

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В настоящее время банки сохраняют высокие чистые процентные доходы, а также сильные позиции по капиталу и ликвидности. В то же время центральный банк отметил, что резкое ухудшение экономических и финансовых условий может усилить давление на сектор.

Риски на рынке недвижимости

Бундесбанк отдельно обратил внимание на жилищное кредитование. Почти 40% объема новых жилищных кредитов во втором квартале пришлось на займы, сумма которых превышала 90% стоимости недвижимости. Почти в 11% случаев сумма кредита превышала стоимость финансируемого объекта.

Повышенными остаются и риски в сегменте коммерческой недвижимости. Потенциальный рост ставок и давление на продажи со стороны фондов недвижимости могут вызвать дальнейшее снижение цен. С середины 2023 года вырос отток средств из открытых немецких фондов недвижимости, из-за чего некоторые из них приостановили или ограничили выкуп паев. Бундесбанк также призвал усилить обмен данными и надзор за инвестиционными фондами и частным кредитованием, а также уменьшить концентрацию вложений банков в долговые обязательства отдельных государств.

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