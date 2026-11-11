Бундестаг Германии должен в пятницу проголосовать за реформу, которая расширит полномочия Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по защите конституции (BfV). Законопроект предусматривает, что спецслужбы смогут не только собирать и анализировать данные, но и активнее противодействовать саботажу, кибератакам и иностранному вмешательству, сообщает Anadolu Agency.

Новые оперативные возможности

Согласно планам правительства канцлера Фридриха Мерца, BND сможет осуществлять кибероперации за рубежом. Среди приведенных правительством примеров — проникновение в компьютерные системы предприятия по производству дронов или лаборатории химического оружия, а также вывод из строя серверов, используемых поддерживаемыми государством хакерами.

Для BfV, отвечающего за внутреннюю разведку, предлагаемые возможности ограничиваются вмешательством в отношении объектов и оборудования и не предусматривают применения принуждения против людей. Реформа также должна расширить сбор, хранение и анализ информации, в частности с применением искусственного интеллекта.

Согласно предложению, BND сможет хранить перехваченное содержание коммуникаций до шести месяцев, а метаданные — в том числе сведения о времени и продолжительности связи — до 12 месяцев без предварительного просмотра. Правительство считает, что это поможет анализировать собранные ранее данные после нападения или другого кризиса.

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Возражения оппозиции и юристов

Критики реформы предостерегают, что она может размыть послевоенный принцип разделения полномочий: разведывательные службы собирают информацию, а полиция применяет меры принуждения. Немецкая ассоциация адвокатов заявила, что изменения могут поставить под угрозу определенное конституцией разграничение между спецслужбами и полицией.

Депутат от «Зеленых» Константин фон Нотц заявил, что новые правила могут позволить сотрудникам спецслужб действовать в отношении граждан без уровня прозрачности и судебного контроля, применяемого к полиции. Лидер Свободной демократической партии Вольфганг Кубики назвал инициативу историческим нарушением табу. Представительница Левой партии Клара Бюнгер выступила против предоставления разведке полномочий на вмешательство, саботаж и ответные кибератаки.

Ассоциация адвокатов также выразила обеспокоенность защитой конфиденциальной переписки между юристами и клиентами. По ее мнению, предлагаемые правила могут позволить сбор коммуникаций, связанных с обычной юридической работой, даже если адвокат не подозревается в преступлении.

Аргументы правительства

Глава ведомства канцлера Нина Варкен заявила, что Германия сталкивается с постоянными гибридными атаками, поэтому ее спецслужбам необходимы более широкие полномочия и современные оперативные возможности. Министр внутренних дел Александер Добриндт также обосновывает реформу необходимостью активнее противодействовать саботажу, шпионажу, скрытым иностранным операциям и экстремистскому насилию.

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