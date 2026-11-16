Бундестаг поддержал заморозку криптоактивов свыше 100 тысяч евро — CoinDesk

Бундестаг одобрил законопроект, который позволит таможенным органам Германии временно замораживать криптоактивы и другое имущество стоимостью более 100 тысяч евро, если возникнут обоснованные сомнения в их законном происхождении. Для такого шага не потребуется сначала возбуждать уголовное дело, сообщает CoinDesk.

Решение еще должна одобрить верхняя палата

Нижняя палата парламента приняла документ 12 ноября в рамках более широких мер по борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью. Новые правила будут касаться не только цифровых активов, но и всего дорогостоящего имущества с неясным происхождением. Законопроект еще должен рассмотреть Бундесрат — верхняя палата парламента. Запланированный срок вступления в силу — 1 января.

Согласно инициативе, таможенники смогут первоначально замораживать подозрительные активы на 30 дней. Суд может продлить этот срок еще на 150 дней. Окончательная конфискация имущества потребует судебного решения.

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Критика юридических ассоциаций

Федеральная палата адвокатов Германии выступила против законопроекта. Она считает, что предложенные нормы предоставляют органам власти слишком широкие возможности для сомнений относительно способа приобретения активов. Организация предупредила, что отсутствие документов, в частности на унаследованное имущество, не должно автоматически считаться доказательством незаконного происхождения.

Немецкая ассоциация адвокатов также раскритиковала расширение полномочий таможни и передачу ей функций полиции. Основатель консалтинговой компании Global Policy Эндрю Уитворт отметил, что практическим вопросом для владельцев криптоактивов будет то, какие именно доказательства законного происхождения имущества будут считаться достаточными. По его словам, этот вопрос будут решать национальные финансовые суды Германии, а не правила ЕС относительно криптоактивов.

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