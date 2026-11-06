В Германии Бундестаг одобрил ужесточение ответственности за использование так называемых нокаут-капель для изнасилования или ограбления. Реформа предусматривает минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает Der Spiegel.

За реформу проголосовали фракции ХДС/ХСС, СДПГ, Левой партии и Зеленых. Представители АдГ воздержались. Нокаут-капли — это вещества, которые обычно тайно вводят жертве; они могут быстро вызвать головокружение, беспомощность или потерю сознания.

Реакция на решение суда

Законодательные изменения стали реакцией на решение Федерального суда Германии 2024 года. Тогда суд постановил, что нокаут-капли нельзя считать опасным орудием в понимании уголовного законодательства. Поэтому минимальный срок наказания по таким делам до сих пор составлял три года, а не пять.

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Реформа должна приравнять применение таких веществ к использованию оружия или опасного орудия. Заместитель председателя фракции СДПГ Соня Айхведе заявила, что использование нокаут-капель для изнасилования является особо тяжким преступлением. Депутат ХСС Сюзанна Хирль назвала такой способ целенаправленного лишения человека возможности сопротивляться особенно жестоким.

Выявление веществ

Расследование таких преступлений осложняет короткий период выявления веществ в организме — часто всего несколько часов. Представитель Левой партии Люк Госс призвал не ограничиваться ужесточением санкций, а также усилить информационную работу. Представительница Зеленых Лена Гумниор заявила о нехватке доступных центров помощи и надежных структур поддержки пострадавших.

По данным организации помощи жертвам преступлений Weißer Ring, для таких действий могут использовать до 200 различных веществ. Среди распространенных — GHB и GBL, при этом GBL в организме превращается в GHB. Эти вещества могут вызывать головокружение, тошноту, потерю памяти и сознания, а в больших дозах — нарушения дыхания.

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