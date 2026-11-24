В Германии Бундестаг на этой неделе завершит рассмотрение проекта федерального бюджета на 2027 год, который предусматривает расходы в размере 560 млрд евро. С вторника депутаты обсуждают сметы отдельных министерств, а принятие всего бюджета запланировано на пятницу, сообщает Tagesschau.

Правительство не может расходовать средства без одобрения парламента. В среду утром бюджетный комитет Бундестага проведет внеочередное заседание, чтобы внести последние изменения в проект. В частности, в документ должны включить снижение налога на электроэнергию.

Спор о налоговой нагрузке

Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер также требует полностью компенсировать так называемую холодную прогрессию. Речь идет о ситуации, когда повышение зарплаты лишь покрывает инфляцию, однако из-за перехода в более высокую налоговую категорию работник платит больше налогов.

Союз ХДС/ХСС давно выступает за полную компенсацию этого эффекта путем корректировки налоговых ставок. В то же время это сократило бы налоговые поступления федеральных земель. Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст ранее назвал компенсацию желательной, но неосуществимой. Председатель партии «Зеленые» Франциска Брантнер раскритиковала новую инициативу Зёдера, назвав ее безответственной.

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Наибольшие расходы — социальная сфера

Крупнейшим разделом бюджета станут труд и социальная политика. Министр труда Александер Швайцер сможет потратить около 203 млрд евро: примерно 58 млрд евро предусмотрено на расходы, связанные с рынком труда, преимущественно на базовое социальное обеспечение, еще 143 млрд евро — на пенсионное страхование и базовое обеспечение в старости.

На заключительном этапе подготовки бюджета коалиция почти на 2 млрд евро сократила федеральный взнос в пенсионное страхование. Профессор экономики Вюрцбургского университета Петер Бофингер раскритиковал это решение, заявив, что из-за него финансирование федерального бюджета перекладывается на плательщиков пенсионных взносов.

Кульминацией бюджетной недели станет генеральная дискуссия по смете канцлера и Федеральной канцелярии в среду. Ожидается, что одним из главных вопросов станет государственное заимствование: в целом правительство планирует привлечь в 2027 году более 210 млрд евро новых долгов.

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