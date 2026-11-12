В Германии Бундестаг принял закон о расширении полномочий таможни в борьбе с международным отмыванием денег и организованной преступностью. За закон проголосовали фракции Союза и СДПГ, а также «Альтернатива для Германии». Левая партия выступила против, «Союз-90/Зелёные» воздержались, сообщает Der Spiegel.

Проверка активов без подозрения в преступлении

Ключевым положением закона является новый механизм административного расследования и обеспечения активов. Его смогут применять даже без первоначального подозрения, необходимого для уголовного производства, если имеются обоснованные сомнения в законном происхождении имущества.

Согласно законопроекту, существенными, как правило, будут считаться активы стоимостью свыше 100 тысяч евро. Для имущества, подлежащего регистрации, в частности недвижимости и транспортных средств, установлен порог в 50 тысяч евро. Окончательное решение о конфискации имущества будет принимать финансовый суд в составе нескольких судей.

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Ожидаемые поступления и усиление подразделений

Согласно расчёту, приведённому в законопроекте, новые полномочия с 2028 года могут обеспечивать около 308 миллионов евро поступлений ежегодно. Оценка учитывает активы, в частности недвижимость, люксовые автомобили, произведения искусства и криптоактивы, и основана на предположении об успешности примерно половины процедур.

По оценкам, приведённым в материале, ежегодно в Германии отмывают около 100 миллиардов евро незаконных средств. Депутат от СДПГ Инго Фогель заявил в парламенте, что для противодействия преступным структурам необходимо воздействовать на их финансовые потоки, имущество и экономическую силу.

Закон также предусматривает объединение следственных подразделений, усиление кадрового и финансового обеспечения подразделения финансового контроля за нелегальной занятостью и улучшение обмена данными между органами власти. Министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что для анализа данных будут применять искусственный интеллект.

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