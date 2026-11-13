Бундестаг расширил полномочия немецких спецслужб — Der Spiegel

В Германии Бундестаг принял масштабную реформу законодательства о спецслужбах, которая расширяет их полномочия в противодействии шпионажу, терроризму и саботажу. За решение проголосовали 309 депутатов, против — 190, еще 71 воздержался, сообщает Der Spiegel.

Новые инструменты для спецслужб

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) получат дополнительные возможности для контроля телекоммуникаций и сопоставления биометрических данных. BfV, которое ранее должно было преимущественно собирать информацию и вести наблюдение, при определенных условиях сможет тайно проникать в жилища и принимать меры против взрывчатки или оружия.

Право задерживать людей и проводить открытые обыски по-прежнему останется у полиции. Законность отдельных мер будет предварительно проверять специальный орган, в состав которого войдут бывшие судьи.

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Полномочия BND за рубежом

BND, отвечающая за внешнюю разведку, также получит полномочия для оперативного вмешательства. В частности, служба сможет за рубежом выводить из строя серверы государственных хакерских групп.

Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ объясняет реформу усилением угроз со стороны иностранных спецслужб, прежде всего России, Китая и Ирана. По ее замыслу, изменения должны уменьшить зависимость Германии от разведывательной информации, полученной от дружественных государств.

Оппозиция заявляет, что реформа отменяет разграничение между полицией и спецслужбами. Министр внутренних дел Александр Добриндт назвал закон «реформой века» и заявил, что Германия является целью гибридных угроз, терроризма, экстремизма и деятельности иностранных государств.

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