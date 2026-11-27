Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2027 год, предусматривающий расходы на уровне €555,9 млрд. Это на €31,4 млрд больше, чем в 2026 году. После окончательного голосования министерства смогут использовать утвержденные средства с января, сообщает Tagesschau.

Наибольшие расходы — на социальную сферу и оборону

Наибольший бюджет будет у Министерства труда и социальных дел — €203,3 млрд, почти на €6 млрд больше показателя 2026 года. На это ведомство придется 36,2% всех федеральных расходов.

Регулярный бюджет Министерства обороны составит €109,7 млрд. Кроме того, еще €29,9 млрд предусмотрено из специального фонда Бундесвера. Совокупные расходы на оборону достигнут €139,6 млрд — примерно на €31 млрд больше, чем в прошлом году.

На транспорт предусмотрено €25,35 млрд, что на €2,55 млрд меньше, чем в 2026 году. Министерство исследований, технологий и космоса получит €21,97 млрд, а Министерство внутренних дел — €16,81 млрд, примерно на €1 млрд больше показателя текущего года.

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Сокращения для здравоохранения и развития

Бюджет Министерства здравоохранения сократится с €21,77 млрд в 2026 году до €15,12 млрд в 2027 году. Бюджет Министерства образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи составит €15,93 млрд против €16,66 млрд годом ранее.

На экономическое сотрудничество и развитие выделят €9,58 млрд — на 4,7% меньше, чем в 2026 году. Расходы Министерства иностранных дел незначительно сократятся — до €5,99 млрд, а бюджет Министерства экономики и энергетики составит €5,65 млрд, примерно на €250 млн меньше, чем в прошлом году.

В то же время бюджет ведомства канцлера вырастет до €5,38 млрд. Министерство цифровизации и модернизации государства получит €1,52 млрд, тогда как Министерство юстиции и защиты прав потребителей — €1,22 млрд, почти столько же, сколько в текущем году.

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