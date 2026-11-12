В Германии Бундестаг одобрил законопроект, который предоставляет органам безопасности более широкие полномочия для защиты от кибератак. Инициативу поддержал правящий союз Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, а также младший партнер по коалиции — Социал-демократическая партия.

Инструменты для противодействия кибератакам

Законопроект предусматривает дополнительные инструменты для Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий, Федеральной полиции и Федерального ведомства уголовной полиции. Они смогут запрещать эксплуатацию информационных систем, которые считают угрожающими, перенаправлять потоки данных, а также получать доступ к данным, удалять или изменять их.

Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил депутатам, что Германия наращивает возможности в киберпространстве. По его словам, активная киберзащита должна стать одним из ключевых элементов архитектуры безопасности страны для противодействия гибридным угрозам, действиям иностранных государств и кибератакам, сообщает Anadolu Agency.

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Критика оппозиции и Бундесрат

Против документа проголосовали оппозиционные партии, в том числе «Альтернатива для Германии», «Левые» и «Зеленые». Депутат от «Зеленых» Константин фон Нотц раскритиковал законопроект, заявив, что он не обеспечивает необходимой ясности и создает контрпродуктивные дублирующие структуры.

Законопроект еще нуждается в одобрении верхней палаты парламента — Бундесрата. Ранее Бундесрат уже призвал внести в него изменения, выразив обеспокоенность прежде всего возможной нагрузкой на бизнес.

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