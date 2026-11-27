В Германии Бундестаг одобрил снижение налога на электроэнергию для всех потребителей на один год, а также введение налога на сладкие напитки с 2028 года. Как сообщает Tagesschau, в следующем году налог на электроэнергию снизят примерно на 2,3 евроцента за киловатт-час.

Согласно расчетам, домохозяйство из одного человека с годовым потреблением 1 500 киловатт-часов сэкономит 34,50 евро. Временное снижение налога обойдется федеральному бюджету почти в 5 млрд евро. Оно будет финансироваться за счет средств, которые, вероятно, не понадобятся для поддержки возобновляемой энергетики.

Налог на сладкие напитки

Новый налог будет распространяться на напитки, содержащие не менее 5 г сахара на 100 мл. К этой категории относятся лимонады, холодные чаи, энергетики и подслащенные фруктовые напитки. Напитки Zero с подсластителями, соки и шорле без добавленного сахара, безалкогольное пиво и алкогольные напитки будут освобождены от налогообложения.

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Ставка составит 25 евроцентов за литр для напитков с 5–7 г сахара на 100 мл, 30 евроцентов — при содержании 7–9 г, а свыше 9 г — 35 евроцентов за литр. Для малых независимых производителей планируется предусмотреть исключения. Окончательное подорожание продукции будет также зависеть от того, изменят ли производители рецептуры.

Более высокие акцизы на крепкий алкоголь

Принятый закон о сопровождении бюджета также предусматривает повышение со следующего года на 20% налоговых ставок на крепкий алкоголь, в частности ром, водку и зерновой дистиллят. Изменения коснутся и промежуточных алкогольных продуктов с содержанием спирта менее 15%, среди которых портвейн и херес.

Повышение налога на игристые вина, в частности зект, отозвали с учетом интересов немецких виноделов. Вино и пиво не подпадают под этот налог на алкоголь. В то же время налогообложение алкопопов распространят на смешанные алкогольные напитки крепостью до 15% вместо нынешних 10%; ставку немного снизят, однако пищевая промышленность ожидает подорожания примерно на один евро за банку.

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