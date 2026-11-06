Бундесвер Германии в 2023–2025 годах передал в компетентные прокуратуры 724 случая, в которых военнослужащих подозревали в возможном нарушении сексуальной неприкосновенности. Об этом сообщает Der Spiegel.

Дисциплинарные производства

Представительница Министерства обороны Германии заявила, что ненадлежащее сексуальное поведение может быть нарушением служебных обязанностей военнослужащих, даже если оно не достигает уровня уголовного правонарушения. В таких случаях может быть начато судебное дисциплинарное производство.

По ее словам, в 2024–2026 годах дисциплинарная прокуратура Бундесвера начала 452 производства по поводу ненадлежащего сексуального поведения. По состоянию на 4 ноября окончательно завершили 163 из них, в том числе 84 дела закрыли.

При определении судебного дисциплинарного взыскания учитываются все подтвержденные на момент принятия решения нарушения служебных обязанностей. Одним из таких нарушений может быть ненадлежащее сексуальное поведение, пояснила представительница.

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Внутренний опрос

На фоне роста количества сообщений о ненадлежащем сексуальном поведении Центр военной истории и социальных наук Бундесвера заказал исследование скрытого масштаба проблемы. Участниц и участников опроса спрашивали об их личном опыте службы.

По информации Der Spiegel, около 70% женщин, анонимно принявших участие в опросе, сообщили о сексуализированном ненадлежащем поведении во время службы. По данным издания, к многим инцидентам могли быть причастны руководители.

В военных кругах также говорят, что примерно 30% мужчин-участников опроса заявили, что сами стали пострадавшими или были свидетелями таких случаев. После результатов исследования военнослужащим планируют предоставить возможность обращаться в независимую структуру по поводу случаев сексуализированного ненадлежащего поведения. Министр обороны Германии Борис Писториус должен представить исследование на следующем заседании комитета Бундестага по обороне.

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