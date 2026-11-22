Бундесвер изменил план переброски сил на масштабные учения Grand Eagle 26 в Литве: вместо движения автоколонной по дорогам Польши танки и другие машины доставили по железной дороге. Об этом со ссылкой на источники в Бундесвере сообщает Der Spiegel.

Изменение плана переброски

Изначально подразделения 10-й танковой дивизии планировали перебросить в Литву колонной через Польшу. По информации Bild am Sonntag, план изменили из-за опасений, что заметные на дорогах Польши колонны немецких танков на пути к восточному флангу НАТО могут излишне спровоцировать Россию.

Как отмечает Bild am Sonntag, решение приняли после консультаций внутри НАТО. Представитель Альянса сказал изданию, что НАТО сейчас интенсивно отрабатывает действия на случай чрезвычайной ситуации и во время всех маневров постоянно проверяет, нужно ли корректировать их ход.

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Отработка перевозок

По словам представителя НАТО, цель таких корректировок заключается в поиске надлежащего баланса между сдерживанием и предотвращением ненужных провокаций. В Министерстве обороны Германии заявили Bild am Sonntag, что изменение вида транспорта не является необычным и должно отрабатываться, поскольку такая необходимость может возникнуть и в реальной ситуации.

Одной из задач учений Grand Eagle 26 в Литве является быстрая переброска сил Бундесвера на восточный фланг НАТО.

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