Бундесвер проводит в Сенегале учения «Быстрый орёл», в ходе которых около 1 000 немецких военнослужащих вместе с сенегальскими силами отрабатывают эвакуацию людей из условного кризисного государства. Это крупнейшие учения Бундесвера в Африке, сообщает Tagesschau.

Эвакуация и нападение на лагерь

В населённом пункте Доджи, примерно в шести часах езды на автомобиле от столицы Сенегала Дакара, военные оборудовали условный сборный пункт для граждан Германии. По сценарию учений туда прибывают истощённые, обезвоженные и раненые люди. Немецкие и сенегальские военнослужащие проверяют их документы и багаж.

Затем вооружённые неизвестные имитируют нападение на лагерь. Военные занимают оборонительные позиции, закрывают главные ворота и используют разведывательный беспилотник. Руководитель учений в Доджи майор Феликс заявил, что в случае обстрела военные откроют ответный огонь и не допустят противника к сборному пункту.

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Сотрудничество с Сенегалом

Учения продлятся две недели. К ним привлекли около 700 сенегальских военнослужащих, а Дакар стал логистическим центром операции. Между Германией и Западной Африкой курсируют семь военно-транспортных самолётов A400M.

Командующий Дивизией быстрых сил генерал-майор Джаред Зембрицкий пояснил, что сценарии кризисных операций можно лишь ограниченно отрабатывать в Германии и Европе. В материале также упоминаются эвакуационные операции Бундесвера в Кабуле после захвата власти «Талибаном» в 2021 году и в Судане во время эскалации гражданской войны в 2023 году.

Сенегальские военнослужащие ранее помогали Бундесверу эвакуировать персонал через Дакар во время вывода немецких сил из Мали в конце 2023 года. В Сенегале также действует небольшая немецкая консультативная группа, а сенегальские кандидаты в офицеры много лет проходят обучение при участии немецких специалистов.

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