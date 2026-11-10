Бундесвер запретил китайские дроны и автомобили в казармах — Der Spiegel
В Германии Бундесвер запретил китайские дроны и автомобили на территории казарм, сообщает Der Spiegel. Издание связывает это решение с рисками для безопасности.
Дроны выводят из эксплуатации
Ранее командиры Бундесвера могли закупать коммерчески доступные китайские беспилотники для учений. Теперь эти системы выводят из эксплуатации, сообщает Der Spiegel.
В начале ноября во время учений с дронами в городе Хузум китайские аппараты уже не применялись. На фотографии к материалу показаны военнослужащие Бундесвера во время этих учений.
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Риски для безопасности
По данным Der Spiegel, китайские системы считают риском для безопасности. В материале этот риск связывают с возможной угрозой шпионажа.
Запрет также распространяется на автомобили из Китая на территории военных казарм.