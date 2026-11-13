Burberry увеличила сопоставимые продажи на 4% — Channel NewsAsia

В Великобритании модный дом Burberry сообщил о росте сопоставимых продаж на 4% за три месяца, завершившиеся 26 сентября. Результат превысил ожидания аналитиков, а восстановлению продаж способствовал высокий спрос на фирменные тренчи и шарфы, сообщает Channel NewsAsia.

Прибыль выше прогнозов

Скорректированная операционная прибыль Burberry за первое полугодие составила 62 млн фунтов стерлингов, тогда как аналитики ожидали 44 млн фунтов. Компания, входящая в индекс FTSE 100, по темпам роста опередила более крупных конкурентов, в том числе LVMH и владельца Gucci — Kering.

Аналитик Bernstein Лука Солька заявил, что общий рост Burberry был почти таким же, как у Hermès, и на 9 процентных пунктов превысил показатель подразделения моды и изделий из кожи LVMH в том же квартале.

Продажи в Китае и США

В Китае сопоставимые продажи Burberry во втором квартале выросли на 5%, после роста на 9% в предыдущем квартале. Наилучшие показатели компания продемонстрировала в Америке, прежде всего в США: там продажи во втором квартале увеличились на 11%.

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Генеральный директор Джошуа Шульман, возглавивший компанию в 2024 году, заявил, что стратегия сосредоточения на товарах с долгосрочной ценностью и выгодной ценой находит отклик у китайских покупателей. Burberry также делает акцент на более доступных товарах в период, когда покупатели предметов роскоши менее охотно тратят средства. Утром в четверг акции компании выросли на 7%.

Реструктуризация компании

В прошлом году Burberry объявила масштабный план реструктуризации, предусматривающий сокращение почти пятой части персонала. Компания рассчитывает экономить 100 млн фунтов в год к началу следующего года.

Инвестор Kernow Asset Management заявил, что восстановление бренда успешно продолжается, а Burberry опережает конкурентов в этом году. Компания должна обновить информацию для инвесторов о своей стратегии в марте.

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